Brasil recebe mais 4 milhões de máscaras para combater covid

O Brasil recebeu quatro milhões de máscaras N95 para combater o novo coronavírus. O equipamento importado pelo Governo Federal, chegou ao Brasil de avião e foi recebido pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.

Desde 6 de maio, o país já recebeu 237 milhões de máscaras cirúrgicas e também do tipo N95. O Ministério da Saúde adquiriu um total de 240 milhões de máscaras.

O plano nacional abrange ações para viabilizar a chegada de 960 toneladas de máscaras importadas, articulação com órgãos governamentais que atuam nos aeroportos para prioridade no desembaraço aduaneiro e apoio na distribuição dos equipamentos nos estados. A operação será concluída com a chegada do 39º voo, prevista para domingo (19).

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Agência Brasil)

Veja também: IBGE: Em sete semanas, desemprego tem alta de 26%