Jornal aposta em influencer rural para alavancar público

Oxigenar a marca com programa no Youtube e série de sorteios faz parte da estrategia

Após duas décadas de história, o Jornal O Estado renasce, e se volta para um novo tempo, em que a comunicação não pode ser distante do público. E, para isso, aposta em uma figura jovem, simples e acima de tudo empreendedora: Zé Mineiro. Alguém que em 2020 será também o Zé do Estado, o Zé do Povo. A estratégia da instituição é com, associação de marcas, junto do influencer rural, alavancar público em redes sociais e promover uma série de sorteios que promova uma nova imagem do jornal.

“Vivemos uma época em que as pessoas tem, como em nenhuma outra, a opção de se informar por diversas plataformas, diversas fontes. Pra se ter uma ideia, além dos concorrentes, até a indústria de fake news é um adversário de mercado para um jornal tradicional, Então é preciso se reinventar, e, nesse processo buscar aproximação com as pessoas. E há muitos caminhos, seja com jornalismo 3.0, ou, principalmente pelas redes sociais. Não é só informação, mais como você relaciona a informação”, destaca o Diretor de Inovação do Jornal O Estado, Danilo Galvão, sobre o projeto ‘Zé Mineiro, Zé do Estado!’.

A ideia surge em ano de pandemia, em um momento que novas vertentes de uso da tecnologia, de comunicação e importância da veiculação da notícia, ganham força, segundo aposta o staff estratégico do jornal. Um núcleo que falará com a sociedade por meio de um embaixador, que tem a cara do Mato Grosso do Sul, valorizando sobretudo a essência do nome da instituição. Mas porque então Zé Mineiro?

De Taquarussu para o mundo

Hoje aos 27 anos de idade, Zé Mineiro é um case a ser estudado, um sucesso da persistência e da vontade de empreender. Uma história baseada na vontade de fazer diferente e conectar pessoas, que transpõe fronteiras, e prova o quanto o carisma da simplicidade é capaz de envolver pessoas, mercados e ideias. Quem sabe por força do batismo que a vida lhe deu, ao usar, por acaso o pseudônimo do famoso cantor sertanejo, Tião Carreiro, da dupla Tião Carreiro e Pardinho.

“É engraçado isso. Eu fui saber muito depois dessa honra. Sou muito fã deles, da música sertaneja, ainda mais essa de raiz. Sou um caipira que ouve de tudo, não tenho frescura, até por isso me liguei quando pude nessas questões da internet, mas que valorizo muito a minha essência. Vim da roça, me orgulho disso. Quando ganhei o apelido, eu tinha seis anos, naquela idade que a criança troca os dentes, e tinha por lá, bem mais velho, um Zé Mineiro, que não tinha os dentes. Diziam que era a minha cara, e como não gostei, pegou o nome”, diz Jefferson Melo, que não encara “Zé Mineiro” como um personagem, ou uma marca.

Matuto, desconfiado, observador, e sobretudo curioso, o influencer rural é comprovadamente uma referência a três milhões de pessoas. São pelo menos 50 milhões de impressões semanais nos seus perfis de instagram, nenhuma surpresa para quem tem sonhos maiores. Natural de Taquarussu, localizada no Vale do Ivinhema, é amigo de peões do Estado, que fazem sucesso no mega evento anual da PBR – Professional Bull Riders, e, embora não monte espera em breve estar na arena em Las Vegas.

“O convite já veio. A papelada do passaporte, que não pudemos mexer devido a pandemia, mas estaremos lá um dia”, diz a esposa, umas das poucas pessoas a chamar o influencer pelo nome. Parceira há seis anos, é o pilar de Zé Mineiro que mudou recentemente para Campo Grande, onde ainda se acostuma com o jeito fechado do “povo da Capital”.

Um povo que se surpreende quando conhece de perto o mito, com a pergunta “Você que é o Zé?”, após certamente já ter visto algum vídeo recomendado pelo influencer, ou já ter ouvido falar dos projetos dele. Uma trajetória que começou com uma fanpage em 2013, despretensiosa, com a designação “Do Caipira ao Universitário”. Depois veio o boom com o Video Coice, e agora até uma grife com o nome, além de uma linha de produtos personalizados.

Zé Mineiro é nome de jornal, nome de boné, nome de faca, chapéu, e o que mais o universo rural puder agregar valor. Um reconhecimento que pode o tornar ainda mais famoso que o amigo Eduardo Costa, quem inclusive o mandou um abraço na live com maior audiência ao lado de Leonardo. Nada que mudaria o estilo verdadeiro, e franco do menino que faz, como poucos, rir o medalhista olímpico Fernando Rufino, o cowboy de aço. Um parceiro de resenha, e que também sonha com aplausos na arquibancada do rodeio final da PBR.

(Texto:Bruna Marques)