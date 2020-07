Hidroxicloroquina é ineficaz em casos brandos de covid, diz estudo

A hidroxicloroquina se mostrou ineficaz para tratamento contra o coronavírus (covid-19) em casos mais brandos. O resultado faz parte de um estudo realizado por pesquisadores da Universidade do Minnesota.

Cerca de 24% dos pacientes do estudo que receberam hidroxicloroquina tiveram sintomas persistentes por um período de 14 dias. Cerca de 30% do grupo que recebeu um placebo teve sintomas persistentes ao longo do mesmo período.

O estudo aleatório com placebo foi realizado com 491 pacientes não-hospitalizados. Devido à escassez de exames nos EUA, só 58% dos participantes passaram por testes de detecção da doença.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Reuters)

