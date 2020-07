Dólar tem forte queda de 1,04% e fecha abaixo de R$ 5,35

O principal Índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, encerrou em queda de 1,22% nesta quinta-feira (16), após renovar máxima em mais de quatro meses. O dia também foi de firme baixa para o dólar, que terminou o dia sendo cotado próximo de R$ 5,30.

Apenas neste mês, o Ibovespa acumulou elevação de 5,78%. Desde a mínima do ano, em março, a alta alcança cerca de 60%. No ano, porém, a conta ainda é negativa, com queda de 13%.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa fechou em baixa de 1,22%, a 100.553,27 pontos, chegando a 100.160,18 pontos no pior momento do dia. O volume financeiro do pregão somou R$ 23,9 bilhões.

Em Wall Street, o S&P 500 caiu 0,3%, pressionado por receios sobre os efeitos econômicos de casos crescentes de Covid-19 nos Estados Unidos diante de dados mostrando desemprego ainda elevado naquele país.

Analistas citaram expectativas de fluxo cambial e ajuste técnico para explicar a valorização da taxa de câmbio nesta sessão, depois de na véspera o real ter figurado entre as divisas de pior desempenho num dia de dólar globalmente fraco.

O dólar à vista caiu 1,04%, a R$ 5,3279 na venda. A cotação variou entre queda de 1,42%, a R$ 5,3074, e alta de 0,19%, a R$ 5,3939. Na B3, o dólar futuro tinha baixa de 0,85%, a R$ 5,3290, às 17h.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Reuters)

Veja também: 80% dos executivos no país esperam queda na receita em 2020