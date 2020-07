Mortes no mundo pelo coronavírus se aproximam de 580.000

Com base em dados oficiais, a pandemia do novo coronavírus provocou ao menos 579.938 mortes no mundo.

Desde o início da epidemia, mais de 13.407.780 pessoas em 196 países ou territórios contraíram a doença. Dessas, ao menos 7.264.600 estão recuperados, segundo as autoridades.

Esse número oficial de casos diagnosticados como positivos representam apenas uma parte do total de infecções, já que cada país tem uma política para diagnosticar casos. Alguns locais apenas o fazem com pessoas hospitalizadas, e em muitos países pobres a capacidade de diagnóstico é limitada.

Desde as 16h de terça-feira (14) foram registradas 5.392 novas mortes e 214.211 casos em todo o mundo.

Os países que reportaram mais óbitos foram Brasil, com 1.300 novos falecimentos, México (836) e Estados Unidos (787).

(Texto: Inez Nazira com informações do IstoÉ)