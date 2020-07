Ibovespa tem alta de 1,51% e fecha acima de 101 mil pontos

O dólar fechou em alta de 0,66% ante o real na sessão desta quarta-feira (15). O dia também foi de alta para o Ibovespa, que encerrou acima de 101 mil pontos, embalado pelo clima positivo nos mercados no exterior.

No exterior, o índice do dólar frente a uma cesta de seis moedas de países ricos caía 0,1%, enquanto rand sul-africano, peso mexicano e peso chileno —de perfil semelhante ao do real— ganhavam entre 0,5% e 0,8%.

O dólar à vista subiu 0,66%, a R$ 5,3838 na venda. A moeda oscilou entre queda de 1,05%, para R$ 5,2921, e alta de 0,77%, a R$ 5,3894. Na B3, o dólar futuro tinha valorização de 0,25%, a R$ 5,3880, às 17h.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa terminou com acréscimo de 1,51%, a 101.953,31 pontos, nova máxima desde março. No melhor momento da sessão, chegou a 102.113,51 pontos e na mínima do dia, a 100.444,28 pontos. O volume financeiro somou R$ 26,7 bilhões.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Reuters)

