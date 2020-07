Filho de Mr. Catra compra uma mansão de R$ 4 milhões em SP

Luck Muzik, filho do Mr. Catra, comprou um imóvel em Alphaville, na cidade de Barueri, Grane São Paulo, avaliado em R$ 4 milhões.

O cantor ganhou destaque depois do lançamento do single ‘Ice’ com Mc Mirella. Antes, ele morava em uma casa simples, no bairro do Tatuapé, na zona leste da capital paulista.

“Graças a todo o meu empenho consegui. Faz parte do meu sonho eu oferecer o melhor para minha família e essa casa é um sonho realizado. Quis dar mais conforto para minha mãe, que veio do Rio especialmente para morar aqui. Trouxe também meu irmão, e por enquanto somos nós três. Espero que minha irmã venha também”, afirmou o cantor.

Luck Muzik afirmou que ainda pretende fazer algumas mudanças no imóvel para deixá-lo a sua cara. A residência tem dois andares, conta com piscina e possui cerca de 500 m² de área construída.

“Comprei a casa semi mobiliada, mas quero deixá-la do meu jeito. Vou construir uma sala do ‘FreeFire’, quero deixar um espaço de lazer para os meus amigos jogarem. Estou produzindo todas as novas músicas daqui e logo o estúdio ficará pronto”, explicou o funkeiro.

O cantor não se esquece do pai, que faleceu em 2018. De acordo com Luck Muzik, o seu sucesso veio graças a tudo que Mr. Catra lhe ensinou. Por isso, ele pretende homenageá-lo em sua nova casa.

“Vou fazer um busto com a caroça do velho bem na entrada da casa (risos). Quero representá-lo, colocar quadros… Por mais que ele esteja lá em cima, vejo que ele tá sempre presente nas minhas escolhas”, prometeu.

(Texto: Inez Nazira com informações da Famosidades)