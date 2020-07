Veja quais são os imóveis com desconto pela Agehab

A partir deste mês, os inscritos pela Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), podem comprar imóvel com descontos privilegiados na entrada e no financiamento.

O valor mínimo do benefício é de R$ 3 mil. Mas as empresas, a critério próprio, podem conceder outras deduções. Os interessados devem ter renda familiar de até R$ 4.685 para ter a moradia financiada por meio da cooperação.

Até o momento, três empresas da construção civil oferecem os descontos para quem tem cadastrado na Agehab. Os imóveis estão à venda em Campo Grande, nos bairros Caiobá, Centenário, Monte Alegre e Rita Vieira; e Dourados, no bairros Zona Urbana e Itapian II. Confira aqui, quais são estes imóveis.

(Texto: Karine Alencar)