Recesso da Câmara é formada por todos os vereadores

Durante o recesso parlamentar, que vai do dia 17 a 31 de julho, todos os parlamentares estarão presente na Comissão Representativa, a decisão foi do Plenário da Câmara de Vereadores decidiu, durante a sessão desta terça-feira (14).

Desta forma, todo o colegiado atuará, a distância, atendendo as demandas da população que chegam aos gabinetes. Os setores administrativos da Casa de Leis funcionarão normalmente no período, com atendimento ao público das 8h às 12h.

“Todos os colegas se disponibilizaram a fazer parte da Comissão de Recesso, que normalmente é composta por cinco membros. Agradeço aos colegas por todos integrarem essa comissão”, disse o presidente da Casa, vereador Prof. João Rocha.

Nesta quarta-feira (15), a live da Comissão Especial em apoio ao Combate à Covid-19 será realizada pela primeira vez de maneira remota. Os trabalhos da comissão, também, seguem normalmente no recesso.

“Fizemos as sessões de maneira presencial desde o início da pandemia, mas estamos preparados para qualquer emergência. Temos muito ainda o que enfrentar, por isso temos que ter as ferramentas prontas para qualquer situação”, completa o presidente da Câmara.

Já na quinta, ocorre a última sessão ordinária do primeiro semestre deste ano. No período do recesso, não acontecem as atividades em Plenário, a exemplo das sessões ordinárias, solenes ou audiências públicas.

(Texto: Inez Nazira com informações da Assessoria)