Ibovespa retoma patamar de 100 mil pontos com alta de 0,73%

O Ibovespa fechou em alta nesta terça-feira (14) e recuperou a marca dos 100 mil pontos perdida no dia anterior. Já o dólar começou o dia em baixa de 0,73%, se mantendo no patamar de R$ 5,30.

A instabilidade nos preços do câmbio voltou a ser tema de discussão no mercado nesta sessão. O dólar oscilou no dia entre alta de 1,24%, para R$ 5,4548, e queda de 1,05%, a R$ 5,3312.

A moeda norte-americana à vista caiu 0,73%, sendo cotado a R$ 5,3484 na venda. Na B3, o dólar futuro tinha queda de 0,94%, a R$ 5,3555, às 17h04min.

O real terminou o pregão no Brasil entre as divisas de melhor performance no dia, depois de mais cedo ocupar a ponta de baixo. O peso mexicano liderava os ganhos, em alta de 1,2%. O índice do dólar frente a uma cesta de moedas cedia 0,27%, não distante das mínimas da sessão.

O Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa, encerrou com acréscimo de 1,77%, a 100.440,23 pontos. O volume financeiro alcançou R$ 29,3 bilhões neste pregão, véspera do vencimentos de contratos de opções sobre o Ibovespa.

Pesquisa do Bank of America com gestores na América Latina mostrou sentimento mais positivo em relação ao Ibovespa, com quase metade vendo o índice acima de 110 mil pontos no final do ano. A outra metade vê entre 95 mil e 110 mil pontos.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Reuters)

Veja também: Caixa atinge limite de R$ 5,9 bi em crédito pelo Pronampe