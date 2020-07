Decisão judicial suspende eleições do Crea-MS

As eleições para escolher o novo presidente do Crea- -MS (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul) estão suspensas por força de decisão liminar expedida pelo TRF1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região).

O pleito para escolha do presidente do Confea (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia) e dos diretores geral e administrativo da Mútua (Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea -MS) também foi adiado, bem como as eleições nas demais regionais do conselho espalhadas pelo país.

A votação seria realizada nessa quarta-feira (15), com urnas em 17 municípios do Estado. Candidato ao cargo máximo do Crea-MS, o engenheiro Marco Maia disse, em mensagem por WhatsApp, que o “sentimento e sonho de mudança” no conselho não se acabam com o adiamento. Maia prometeu “agregar mais e mais amigos e colegas profissionais para irem votar”.

No Estado, aproximadamente 10 mil associados em dia com o Crea-MS estavam habilitados a votar. Em nota, a comissão eleitoral federal do Confea garantiu que todos os seus atos e os das comissões regionais seguem válidos e eficazes. Apenas a data de votação foi suspensa. Assim, o processo eleitoral permanece em curso.

(Texto: Jones Mário/ publicado no site por Karine Alencar)