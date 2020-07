Vítimas de violência são encaminhadas ao mercado de trabalho

Mulheres vítimas de violência estão sendo encaminhadas ao mercado de trabalho para que consigam ter independência emocional e financeira. A ação acontece por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat) em parceria com a Subsecretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (Semu).

Por meio das Coordenadorias de Intermediação de Emprego, Qualificação Profissional, Serviço Social e Proinc (Programa de Inclusão Profissional), estas mulheres foram acolhidas pela equipe de Serviço Social para realizar entrevista individual. Com isso, foram avaliados o perfil sócio econômico e curricular, além de receberem orientações sobre postura profissional, ética e a importância e necessidade da qualificação continuada.

Conforme informações da assessoria, a Funsat por meio do Proinc vão disponibilizar as vagas mensalmente. A inserção no Programa vai proporcionar disponibilidade de tempo para buscarem com segurança e tranquilidade, um emprego formal.

Proinc

O Programa visa proporcionar ocupação, qualificação profissional e bolsa-auxílio para pessoas que tenham entre 18 e 70 anos, que estão desempregados há seis meses, sem carteira assinada e com renda bruta familiar de até um salário mínimo e meio.

(Texto: Izabela Cavalcanti)

