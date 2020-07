RBOT discute políticas públicas para o turismo

A Rede Brasileira dos Observatórios de Turismo (RBOT) teve sua quarto encontro, no qual reuniu 36 observatórios de todo o país, dentre eles a coordenadora do Observatório de Cultura e Turismo de Campo Grande-MS, Fany Menezes.

O grupo é responsável por monitorar os impactos dos destinos turísticos, além de avaliar os andamento das ações e nortear a criação de políticas públicas para o segmento.

A programação contou com apresentação das ações desenvolvidas por cada observatório, palestras, grupos de trabalhos e mesas de debates, além da troca de experiências, criação do regimento interno, formalização da RBOT e a aproximação com o Ministério do Turismo. A expectativa é que a partir de então os observatórios possam caminhar para metodologias unificadas para a pesquisa em turismo, com o objetivo de contribuir com a gestão pública e o setor privado.

As pesquisas realizadas pelo Observatório são de suma importância para identificar as deficiências e potencialidades do turismo no município sendo uma ferramenta relevante no auxílio para traçar ações estratégicas para o setor.

A Rede Brasileira de Observatórios nasceu a partir da união dos Observatórios do Turismo e passou a ser prioridade no Plano Nacional do Turismo 2018-2022, haja vista a importância de produzir dados estatísticos e de desempenho de cada destino.

(Texto: Inez Nazira com informações da Assessoria)