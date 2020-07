Passageiro é preso em ônibus trazendo maconha até capital

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam, na manhã de hoje (13/7), um homem de 20 anos que seguia para Campo Grande com 23,5 quilos de maconha.

A ação ocorreu durante uma abordagem a um ônibus na região de Ponta Porã.

Os militares localizaram no compartimento de bagagens, mala com 18 volumes prensados do entorpecente. O responsável pela bagagem disse que pegou a droga no Terminal Rodoviário de Ponta Porã e que foi contratado para entregá-la na Capital.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã, onde o homem permaneceu à disposição da Polícia Judiciária.

Serviço

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300.

(Texto:Ana Beatriz Rodrigues com informações do Dourados News)