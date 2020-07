Covid: Municípios terão que encaminhar resultados de testes à SES

As Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul precisam, a partir de agora, enviar informações dos testes rápidos de coronavírus (covid-19) para a Secretaria de Estado de Saúde (SES). A determinação foi publicada nesta segunda-feira (13) no Diário Oficial do Estado.

Segundo a publicação, as Planilhas de Uso dos Testes Rápidos devem ser encaminhadas pelas Secretarias Municipais de Saúde às terças-feiras para os emails: cgaf@saude.ms.gov.br e gtinfluenzams@outlook.com.

A liberação dos testes rápidos para covid-19 está condicionada ao envio das planilhas de uso às terças-feiras com a comprovação de uso de 70% dos testes distribuídos pela Secretaria de Estado de Saúde.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)

