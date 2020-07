MS é o 2º Estado a emitir Certificado de Inspeção Sanitária de forma eletrônica

Mato Grosso do Sul se tornou o segundo Estado a implantar sistema para emitir Certificado de Inspeção digital. A ferramente foi desenvolvida pela Iagro e começou a funcionar oficialmente para a emissão do Certificado de Inspeção Sanitária Modelo “E” – CIS-E no formato eletrônico, denominado e-CIS-E.

Esta opção só existia em Santa Catarina até então, e em Mato Grosso do Sul foi lançada no último dia 09 de julho pelo Diretor-Presidente da IAGRO, Daniel Ingold.

O sistema que possibilita a rastreabilidade e controle efetivo das movimentações de produtos e subprodutos de origem animal pelo Serviço Veterinário Oficial todo por meio eletrônico, será utilizado para o trânsito intraestadual e interestadual de todos os tipos de produtos e subprodutos de origem animal, não destinados à alimentação humana.

“O sistema possibilita um controle efetivo do trânsito de produtos e subprodutos de origem animal. Nesse momento em que o Estado se prepara para a mudança de status sanitário, buscando ser ‘Livre de Febre Aftosa Sem Vacinação’ essa modernização é fundamental”, disse.

A emissão poderá ser realizada nas Unidades Locais da Iagro e pelos Médicos Veterinários Privados Credenciados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.

A ferramenta que permite a emissão de e-CIS-E, através do sistema e-Saniagro, no Módulo Movimentação, foi desenvolvida contando com o comprometimento de servidores da Superintendência de Gestão da Informação (SGI).

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)

Veja também: Mercado financeiro prevê queda de 6,1% na economia de 2020