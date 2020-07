Mayra Cardi sobre Arthur: ‘Abuso físico estava perto de acontecer’

Mayra Cardi realizou hoje à tarde uma live com o humorista Maurício Meirelles para falar sobre o relacionamento com Arthur Aguiar, acusado de abusar emocionalmente da ex-mulher. A guru fitness afirma que decidiu comprar a briga com o ex-marido para servir de exemplo para outras mulheres. Disse ainda que o abuso físico no relacionamento estava perto de acontecer.

“Não houve abuso físico, mas estava isso aqui para acontecer [faz sinal de pouco com as mãos]. Se você assistir [à descrição dos abusos emocionais de Mayra], o próximo passo é bater. A mentira e a manipulação diária… a pessoa começa a mentir tanto que você diz, ‘vou dar um cacete nesse cara’, porque ele está de sacanagem. Daí, vou bater em você e você vai ficar me vendo? Você vai me revidar? Daí, f… Eu te bato, você me bate, quem vai morrer primeiro?”

Ela diz que teve sorte de ter provas do que sofreu, mas afirma que outras mulheres não a tiveram. “Eu tive de expor uma coleção de prints e áudios para mostrar para as pessoas o que é um abuso emocional, o quão grave é a questão da manipulação: o ciúme, decidir que horas vou, quando volto, a falta de respeito, o abandono.”.

(Texto: Uol)

