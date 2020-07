Índice de Confiança do Empresário se aproxima de 50 pontos

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) está mostrando resultados positivos em julho, com 47,6 pontos, conforme a Confederação Nacional da Indústria (CNI). O indicador mostra ainda que este é a terceira alta seguida, 6,4 pontos acima do que foi registrado em junho. O resultado veio após queda em abril.

Em contrapartida, o indicador está abaixo de 50 pontos, o que reflete falta de confiança. O Icei varia de 0 a 100 pontos e valores abaixo de 50 não mostram confiança.

Conforme o relatório, para os próximos seis meses, os empresários se mostram otimistas. Em junho, o Índice de Expectativas cresceu 6,2 pontos e alcançou 54,1 pontos.

(Texto: Izabela Cavalcanti)

