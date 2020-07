Veja como devem ser os cuidados com as máscaras de tecido

O uso da máscara se tornou obrigatório em razão à pandemia do coronavírus e o uso contínuo para todas as atividades externas do dia a dia, pode gerar dúvidas sobre o cuidado a ser tomado com o acessório. Além de proteger do vírus, é preciso uma boa higienização. Só dessa forma o acessório de proteção é eficaz.

Com as mãos lavadas, é preciso colocar a máscara sobre o rosto de modo que cubra tanto queixo quanto nariz.

A máscara não pode ficar frouxa no rosto. Para isso, uso o acessório de metal na parte superior da máscara para aderi-la ao nariz, evitando evitar entrada e saída de ar.

Durante uso, não se deve tocar na máscara. Por isso, não é recomendado tirar e colocar a máscara, nem que ela seja removida durante a fala.

Após 2 horas de uso ou quando a máscara estiver úmida, troque-a por uma nova.

Se for uma máscara descartável, não a reutilize, descarte-a imediatamente em uma lixeira fechada.

No caso de máscara de tecido: higienizá-la com sabão ou água sanitária e deixar 20 minutos de molho.

Na hora de removê-la, faça isso por trás. A pessoa não deve encostar a mão no tecido, apenas nas alças laterais que ficam acopladas à orelha. Ou seja, não toque na parte da frente do acessório.

Higienize novamente as mãos com água e sabão ou álcool em gel.

(Texto: Karine Alencar com a Assessoria)