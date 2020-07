Mãe de Naya Rivera se desespera diante de lago

Após mais três dias sem notícias da filha, Yolanda Rivera se desesperou às margens do lago Piru, na Califórnia, neste sábado (11). Acompanhada pelo filho Mychal, ela se ajoelhou e abriu os braços diante do local onde a atriz foi vista pela última vez.

Logo depois, a mãe, o irmão e outros familiares de Nayra, colocaram coletes salva-vidas e entraram em um barco para ajudar nas buscas. Segundo os policiais, o vasculhamento pelo local não para desde seu desaparecimento.

“Aqui está um exemplo da visibilidade subaquática a 30 pés de profundidade no lago Piru”, escreveu o xerife do condado de Ventura ao lado de um breve clipe , mostrando as profundidades enlameadas.

O filho de Naya, Josey Dorsey, 4, contou à polícia ter visto quando a artista afundou no lago, segundo informações do portal PA. “Ele observou a mãe desaparecer debaixo d’água. Por isso, estamos muito confiantes de que ela está na água e que, em algum momento, recuperaremos seu corpo no lago”, declarou o sargento Kevin Donoghue, responsável pelas buscas.

(Texto: Karine Alencar)