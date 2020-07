José Aldo é nocauteado e perde chance de se tornar bicampeão

Último brasileiro a se apresentar no card do UFC 251, em Abu Dhabi, no sábado (11), José Aldo disputou o cinturão vago dos pesos-galos (61 kg) contra Petr Yan. O ex-campeão do peso-pena protagonizou grande luta em que, apesar dos grandes momentos, terminou com a vitória do jovem russo, que se mostrou mais bem preparado fisicamente.

Após quatro rounds equilibrados, Aldo foi completamente dominado na última etapa e, nocauteado, perdeu a chance de se tornar o oitavo lutador da história do UFC a se tornar campeão do evento em duas categorias de peso diferentes.

Ainda invicto no octógono, Yan, aos 27 anos, garantiu o cinturão e ampliou seu recorde na organização para sete triunfos seguidos.

(Texto: João Fernandes com Uol)