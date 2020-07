Covid19: MS atualiza em 161 mortes e 13.197 casos confirmados

Com mais 228 exames positivos para o novo coronavírus (Covid-19) nas últimas 24 horas, o número de casos confirmados da doença no Estado chega a 13.197 na manhã de domingo (12). Foram registrados oito óbitos, passando para 161 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul.

Dos 13.197 casos confirmados, 4.083 estão em isolamento domiciliar, 8.678 estão sem sintomas e já estão recuperados e 285 estão internados, sendo 164 em hospitais públicos e 121 em hospitais privados. Doze pacientes internados são procedentes de fora do Estado.

Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 69.962 notificações de casos suspeitos da coronavírus em Mato Grosso do Sul. Os casos suspeitos em investigação tiveram as amostras encaminhadas para o Lacen, onde será feito o exame para nove tipos de vírus respiratórios, incluindo influenza e coronavírus.

(Texto: João Fernandes com assessoria)