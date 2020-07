Brasil registra 1.071 mortes nas últimas 24 horas

O Brasil registrou mais mais 1.071 vítimas fatais por (Covid-19), conforme o boletim diário atualizado pelo Ministério da Saúde neste sábado (11). Sendo assim, o número total de óbitos chega a 71.469.

De acordo com os novos dados do ministério, 667.508 pessoas estão em acompanhamento e 1.100.873 se recuperaram. Há ainda 3.974 mortes em investigação.

Segundo o Painel Coronavírus, foram registrados 39.023 casos nas últimas 24 horas. O número de casos confirmados desde o início da pandemia chegou a 1.839.850.

Os estados com mais mortes são: São Paulo (17.442), Rio de Janeiro (11.406), Ceará (6.853), Pernambuco (5.556) e Pará (5.274). As unidades da Federação com menos óbitos pela pandemia são Mato Grosso do Sul (153), Tocantins (251), Roraima (396), Acre (419) e Santa Catarina (485).

(Texto: Karine Alencar)