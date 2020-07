Acidentes matam motociclistas na MS-162 e em trecho da BR-376

Arnaldo Barbosa de Oliveira, 48, morreu após uma colisão frontal entre um carro e uma motocicleta na noite de sábado (11), na MS-162, em Sidrolândia. O motorista envolvido no acidente foi submetido ao bafômetro, que constatou embriaguez. Ele recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia de Polícia Civil da região

De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor do veículo Citroen Pallas C4 , um homem de 46 anos, afirmou que voltava da Aldeia Buriti, com destino a Sidrolândia, quando ocorreu a colisão frontal com a motocicleta Honda Fan, cor preta, que seguia no sentido contrário.

Arnaldo chegou a socorrido pelo Corpo de Bombeiros inconsciente. Ele foi levado para o hospital da cidade, mas devido a gravidade, estava sendo transferido para a Santa Casa de Campo Grande, quando não resistiu e morreu no caminho.

Região do Barreirão

Outro violento acidente de trânsito ocorrido na noite de sábado, às 21h30, causou a morte de Francisco Jovelino dos Santos, 46. Ele conduzia uma motocicleta atingida por caminhonete em trecho da BR-376, entre os municípios de Vicentina e Fátima do Sul, região do Barreirão.

Segundo Dourados News, as equipes de socorro chegaram a ser enviadas para o local, mas a vítima já estava morta. Francisco Jovelino dos Santos pilotava uma moto Honda Titan verde, quando teria entrado na pista saído do acostamento, momento em que foi atingido pela caminhonete Amarock, conduzida por uma mulher de 39 anos que não sofreu ferimentos.

(Texto: João Fernandes)