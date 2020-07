53ª edição da ExpoAqui é adiada para agosto de 2021

Uma das exposições agropecuárias mais tradicionais de Mato Grosso do Sul, a ExpoAqui, em Aquidauana, foi cancelada devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A diretoria do Sindicato Rural de Aquidauana informa que não houve condições de planejar adequadamente o evento, e assim, atrair patrocinadores, parceiros e expositores.

Contudo, a Diretoria avalia que a não realização do evento neste ano pode ser uma oportunidade para melhorar a infraestrutura do Parque de Exposições para a ExpoAqui 2021. O projeto inicial abrange desde a pintura de todo o parque, parte elétrica, paisagismo, até a reforma e modernização de alguns prédios. A ideia é que a população de Aquidauana tenha um novo parque no ano que vem.

Para isso, a partir de agora, o Sindicato Rural de Aquidauana está em busca de recursos para que esta reforma seja possível. A Tesoureira do Sindicato, Tatiana Scaff Telles, explica que como o valor da reforma é alto, não seria possível apenas com os recursos provenientes do Sindicato. “A ideia é aproveitar que o Parque está fechado para fazer as alterações e reformas. Estamos agora em busca de recursos, que devem ser captados em várias esferas”, afirmou.

Com o parque totalmente renovado a ideia é ampliar o número de estandes em 2021 e trazer outras novidades que certamente vão atrair mais pessoas e gerar mais negócios. Em 2019, a ExpoAqui reuniu cerca de 40 marcas expositoras com um público estimado em pouco mais de 30 mil pessoas durante os cinco dias de evento.

Outra inovação implementada pelo Sindicato este ano é a comunicação com os associados. A partir de agora, será enviada também uma newsletter informando todas as ações desenvolvidas no mês, uma espécie de prestação de contas e acompanhamento. O Sindicato rural de Aquidauana informa ainda que a data da realização da 53ª edição ocorrerá em agosto de 2021.

(Texto: João Fernandes com Rural News MS)