MS tem 153 mortes e 12.969 casos confirmados por covid-19

De acordo com informações da coletiva de imprensa on-line com autoridades estaduais, realizada neste sábado (11), Mato Grosso do Sul registrou mais 708 testes positivos, totalizando 12.969 casos por covid-19. O número de óbitos teve um acréscimo de sete pessoas, sendo assim a soma final de vítimas pela doença é de 153 no estado.

Dos 12.969 casos confirmados, 4.209 estão em isolamento domiciliar, 8.329 estão sem sintomas e já estão recuperados e 278 estão internados, sendo 158 em hospitais públicos e 125 em hospitais privados. Nove pacientes internados são procedentes de fora do Estado.

Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 68.481 notificações de casos suspeitos da coronavírus em Mato Grosso do Sul. Destes, 50.027 foram descartados após os exames darem negativo para Covid-19, 2.521 exames aguardam resultado do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) e 2.964 casos foram notificados e não foram encerrados pelos municípios.

A Secretaria de Estado de Saúde publica o boletim epidemiológico referente às notificações de casos suspeitos de coronavírus (Covid-19) diariamente. As informações divulgadas pela Secretaria são os dados oficiais consolidados do Estado que são repassados ao Ministério da Saúde.

Veja também: Brasil passa 70 mil mortes e 1,8 milhão de casos por covid

(Texto: Inez Nazira com informações da assessoria)