Afro-Insight da semana fala com Dani Urquiza e Sel Barros

Joel Penha e Rasdair da Mata conversam com Dani Urquiza e Sel Barros sobre a determinação da mulher afro-brasileira no empreendedorismo.

O podcast “Afro Insight”, da TV O Estado Online, apresenta mais uma edição e trouxe como convidadas a empresaria Dani Urquiza que também é cantora, compositora e musicista e a empresaria Sel Barro.

O bate-papo da vez, apresentado pelos empreendedores sociais e ativistas do movimento negro, Joel Penha e Rasdair da Mata, foi relacionado ao empoderamento feminino e a determinação da mulher negra no empreendedorismo afro-brasileiro no Mato Grosso do Sul, atitude fundamental para luta frente a déficits históricos dessa população no Brasil.

Para a cantora e empresaria “A mulher influência todo o meio, seja criança, homem, e a mulher negra influência mais ainda” comentou, e a empresaria Sel Barros comenta, “ Que as crianças de hoje em dia tem que procurar buscar o conhecimento sempre, expandir a mente, porque isso e uma coisa que nunca vão poder tirar da gente”.

Um dos apresentadores, Joel Penha, acredita que o negro ou negra tem que apreender a se impor na sociedade. ” O preto tem que parar de ser vítima, e ser protagonista de uma história que é nossa”.

O projeto das empresarias “Determinação da Mulher Negra no Empreendedorismo” foi para o Senado Federal em Brasília para que entre em vigor em todo Brasil.

O programa ‘Afro Insight’ -uma modalidade que a TV O Estado apoia-, tem como principal objetivo valorizar a inclusão e combater o racismo. Essa é uma maneira que os idealizadores encontraram de ‘levar voz’ à essa população que ocupa 56% dos habitantes brasileiros.

Confira todo o bate papo em nossa plataforma:Deezer

(Texto:Ana Beatriz Rodrigues)