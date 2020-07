SES amplia número de leitos clínicos adulto e pediátrico para combater covid

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) está ampliando o número de leitos clínicos adulto e pediátrico e UTI adulto, que se refere ao Plano de Contingência Estadual para Infecção Humana pelo Coronavírus. As informações do novo Mapa Hospitalar de Leitos para Mato Grosso do Sul foram divulgadas nesta sexta-feira (10), no Diário Oficial do Estado.

Dos leitos já existentes estão disponíveis 737 leitos clínicos adulto, 119 leitos clínicos pediátrico, 225 leitos de UTI adulto e 7 leitos de UTI infantis. Em ampliação são 100 leitos clínicos adulto; 6 leitos clínicos pediátrico; 119 leitos de UTI adulto.

Ainda conforme o Mapa, 18 leitos estão no Hospital Dr. Alfredo Abrão, 20 no Proncor, 7 no El Kadri e 10 na Clínica Campo Grande.

(Texto: Izabela Cavalcanti)

