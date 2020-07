Médicos recebem ‘enfim’ parte de débitos da Santa Casa

Após longa espera e graças a intervenção da Promotora de Justiça, Filomena Aparecida Depolito Fluminhan, os médicos da Santa Casa conseguiram ‘enfim’ receber parte do que a Santa Casa lhes deve. Isso ocorreu depois de uma reunião, na tarde de ontem (9) entre o Hospital e a Prefeitura de Campo Grande, com presença da presidente da Associação Médica de Mato Grosso do Sul (AMMS), Dra. Maria José Martins Maldonado.

A reunião foi para verificar se o repasse foi feito pela Prefeitura e o pagamento de parte dos débitos da Santa Casa com os médicos. O valor repassado quitou os atrasos até maio, tanto dos médicos, como também dos plantonistas autônomos e pessoa jurídica.

Na reunião também foi verificado que ainda está pendente os débitos de medicamentos e materiais, o que atrapalha o fornecimento desses produtos que já foram cortados. Por isso, decidiu-se quitação dessa dívida para reestabelecer o fornecimento e no próximo repasse da Prefeitura em agosto será pago o restante os atrasados dos profissionais de forma progressiva. Em agosto quita de junho e assim por diante.

“Tivemos um resultado positivo, ainda não foi a quitação total, mas já avançamos e está bem melhor do que antes. É dever da AMMS representar os profissionais médicos e auxiliar na mediação de assuntos que tratam das boas condições do exercício da medicina”, destacou a presidente da AMMS.

Estavam presentes, além da presidente da AMMS e da Promotora de Justiça, o secretário municipal de saúde de Campo Grande, José Mauro Filho; o secretário de Finanças e Planejamento Pedro Pedrossian Neto; o superintendente médico-hospitalar da Santa Casa de Campo Grande, Luiz Alberto Kanamura e o presidente da Santa Casa Heber Xavier.



