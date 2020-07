Novo ponto de testes para a Covid-19 inicia atividades hoje

O segundo ponto de coleta dos testes rápidos para o coronavírus (Covid-19), inicia as atividades nesta sexta-feira (10). A informação foi divulgada hoje pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

A unidade fica localizada na Escola Estadual Lucia Martins Coelho, na R. Bahia, 355. Serão realizados, por dia, 400 testes rápidos. É importante ressaltar que este segundo ponto não será pelo sistema drive thru.

Para realização de testes neste novo local o sistema de agendamento é o mesmo do drive-thru. Os interessados precisam entrar bem contado pelo disk-covid, pelo telefone 67 3311 6262. O início das atividades será na sexta-feira, 10 de julho e o diferencial é que o local funcionará no período noturno, das 18h30 até as 23h30.

O paciente que realizar o agendamento irá até o local, irá descer do carro e irá entrar em uma das duas salas de testagem.

(Texto: Karine Alencar com a Assessoria)