MS registra 590 novos casos e 10 óbitos em 24 horas

Na últimas 24 horas, a Secretaria de Estado de Saúde (SES), confirmou mais 590 exames com testagem positiva para o novo coronavírus (Covid-19). Sendo assim, o número de total de infectados pela doença no Estado chega a 12.261.

Além dos novos contaminados, foram registrados 10 óbitos, passando para 146 mortes em Mato Grosso do Sul. As informações foram divulgadas no boletim epidemiológico desta sexta-feira (10).

Dos 12.261 casos confirmados, 3.850 estão em isolamento domiciliar, 8.008 estão sem sintomas e já estão recuperados e 269 estão internados, sendo 142 em hospitais públicos e 127 em hospitais privados. Doze pacientes internados são procedentes de fora do Estado.

(Texto: Karine Alencar)