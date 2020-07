Ibovespa fecha a 100 mil pontos pela 1º vez desde março

O Ibovespa conseguiu, finalmente, fechar acima dos 100 mil pontos nesta sexta-feira (10), melhor resultado desde de março. Em contrapartida, o dólar caiu 0,37% e se aproximou de R$ 5,30.

Após quase subir 1%, a moeda norte-americana terminou fechando em queda de 0,37%, a R$ 5,3236 na venda. Na semana, o dólar teve variação positiva de 0,06%. Em julho, a cotação recua 2,14%. Em 2020, o dólar sobe 32,66%.

Na B3, o dólar futuro cedia 0,42%, a R$ 5,3245, às 17h15min.

No exterior, o índice do dólar frente a uma cesta de divisas de países desenvolvidos caía 0,13% no fim da tarde.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,88%, a 100.030,27 pontos. O volume financeiro somou R$ 22,55 bilhões.

Na semana, acumulou alta de 3,4%, mantendo em julho o viés positivo dos últimos três meses, apoiado no cenário de juros bastante baixos no país e sinais de que o pior para atividade econômica brasileira pode ter ficado para trás.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Reuters)

