Feto é encontrado dentro de sacola com fraldas e papel

Um feto do sexo feminino, com aproximadamente 39 semanas, foi encontrado dentro de uma sacola com fraldas e papel higiênico nesta quinta-feira (9), em Iguatemi, cidade localizada na região Sul do Estado.

De acordo com apurações feitas pelo Dourados News, a Polícia Civil chegou até o local após funcionários de um projeto de reciclagem do município avisar a coordenadora do programa.

Em outra sacola, a polícia se deparou com a placenta da mãe. A perícia local foi acionada e o corpo encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Naviraí.

(Texto: Karine Alencar)