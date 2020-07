Confiança da indústria mantém recuperação, revela CNI

A Confederação Nacional da Indústria (CNI), divulgou nesta sexta-feira (10), que o índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei), começou a crescer novamente em julho. Assim como diversas áreas, o setor sofreu grande impacto com a pandemia do coronavírus (Covid-19).

A associação afirmou ainda, que o indicador teve a terceira alta seguida após atingir seu pior patamar em abril. Desta vez, chegou aos 47,6 pontos, 6,4 pontos acima do registrado em junho. mesmo assim, o indicador situa-se abaixo de 50 pontos, refletindo falta de confiança. O Icei varia de 0 a 100 e valores abaixo de 50 denotam falta de confiança.

De acordo com os dados da CNI, o Icei se recuperou principalmente devido às expectativas para os próximos seis meses. O Índice de Expectativas, componente do Icei, subiu 6,2 pontos e alcançou 54,1 pontos, ou seja acima dos 50 pontos, o que divide expectativas pessimistas e otimistas.

(Texto: Karine Alencar)