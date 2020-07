Bolsonaro nomeia Milton Ribeiro como ministro da Educação

O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta 6ª feira (10.jul.2020) Milton Ribeiro como novo ministro da Educação. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana e integrante da Comissão de Ética da Presidência. A nomeação foi publicada em edição extra (35 KB) do Diário Oficial da União.

O convite foi anunciado pelo próprio presidente em suas redes sociais.

Ribeiro é doutor em Educação pela Universidade de São Paulo e Mestre em Direito Constitucional pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele também foi reitor dessa última. As informações constam no currículo do pastor no site da Comissão.

(Texto:Ana Beatriz Rodrigues com informações da Poder 360)