Transmissão da covid pelo ar aumenta responsabilidade em MS

A transmissão do novo coronavírus pelo ar foi confirmado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), no entanto cabe a sociedade valorizar e respeitar as medidas impostas para evitar a propagação do vírus.

A principal medida para o enfrentamento da covid-19 é o isolamento social, no qual impõe que os indivíduos permanecem em suas residencias, sem contato com outras pessoas. O estado de Mato Grosso do Sul, continua registrando baixos índices de isolação, na quarta-feira (08) a taxa chegou a 38,1%, sendo considerado bom 70%.

Epicentro da doença no estado, Campo Grande registrou 37,2%, o que coloca a Capital como o 2° pior índice do país. Confira a lista de incides por bairros aqui.

(Texto: Inez Nazira)