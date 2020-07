Podcast da semana com lucas Rabelo e Raphael Vital

Nesta edição do Podcast ‘Efeito Surpresa’, o jornalista Filipe Gonçalves entrevistou Lucas Rabelo, guitarrista do Projeto Kzulo e Raphael Vital, que segue carreira solo. No bate-papo foi falado sobre composição autoral e arranjos diferenciados no mundo da música.

Lucas Rabelo é guitarrista e compositor no projeto Kzulo e conta um pouco como a banda surgiu e como os integrantes foram se unindo para produzir esse som tão redondo.

Raphael Vital é um daqueles violeiros que tem um som mais intimista e se encontrando no chamado “Rock rural” nesse breve bate-papo ele revela como compõe e muitas de suas influência trazendo de volta nomes do regionalismo como Helena Meirelles grande violeira da nossa terra.

Confira no Yotube,Deezer, Spotify

(Texto:Ana Beatriz Rodrigues)