Deputado quer dar nome de ex-funcionário a viveiro da Sanesul

Um Projeto de Lei apresentado nesta terça-feira (7) pelo deputado Barbosinha, propõe que o viveiro da Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul (Sanesul), -que será construído em Dourados-, receba o nome de Leonel Gomes Ferreira, ex-funcionário do local.

A Lei será para homenagear Leonel, que faleceu aos 51 anos, por problemas de saúde. Ao se mudar para Dourados em 1988, Leonel logo ingressou na Sanesul e exerceu cargos de operador de produção, operador de Estação de Tratamento de Água, auxiliar técnico de laboratório, operador de processos e técnico em manutenção de hidrômetros.

“Leonel foi um grande colaborador, sempre dedicado, procurava ajudar os colegas em todas as áreas. Um homem muito responsável e trabalhador. Lá nos criamos com o Leonel laços de amizade e ele cresceu profissionalmente”, disse o deputado, durante a apresentação do Projeto de Lei.

Leonel era chamado como ‘professor Leo’, por ser um desportista muito conhecido em Dourados. Ao longo de sua vida, participou de campeonatos na lendária Liga Esportiva Douradense de Amadores (L.E.D.A), Inter Vilas, Inter Flórida, de competições na Picadinha e representou empresas como a Camapi Motores, Corte Aço e a própria Sanesul, destacando-se na posição de goleiro. Além disso, ganhou mais de 30 troféus e foi considerado um dos melhores goleiros de Dourados.

Histórico

Leonel Gomes Ferreira nasceu no dia 17 de abril de 1968, na cidade de Rio Verde de Mato Grosso – MS, filho de Benvinda Gomes Dias e Aldair Ferreira Dias. Passou toda sua infância na cidade em que nasceu.

Começou a trabalhar aos 12 anos como engraxate. Trabalhou como atendente de lanchonete e auxiliar em oficina mecânica. Estudou apenas até o ensino médio. No ano de 1987 mudou-se para Ponta Porã para servir ao exército, onde ficou por 1 ano.

Em 1994 casou-se com Evacir Morais de Souza, união que resultou em dois filhos, Cauê de Souza Gomes e Matheus de Souza Ferreira.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)