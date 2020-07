Andrés admite queda de 75% nas receitas do Corinthians

Além de indicar a perda significativa de receitas nesses meses de pandemia de coronavírus, Andrés afirmou que caso isso leve ainda mais tempo do que agosto, como está prevista a “normalização”, seus efeitos tendem a causar uma tragédia financeira inédita na história do futebol brasileiro.

”O Corinthians faturava mais ou menos R$ 40 milhões por mês e está faturando 9, 8, 10 (milhões), no máximo. Então é praticamente uma queda de 75% na arrecadação dos clubes em maio, junho e julho e vamos aguardar se em agosto voltam todos os campeonatos e volta tudo ao normal. Mas realmente está tudo um caos e se durar muito mais tempo, será uma catástrofe no futebol brasileiro nunca vista” explicou o mandatário corintiano.

Andrés também disse acreditar que além da pandemia, a desvalorização do real e a explosão dos valores do euro e do dólar, vão fragilizar ainda mais os clubes brasileiros em relação ao mercado externo, o que deve aumentar o número de jogadores deixando o Brasil na próxima janela, até mesmo para times menores do futebol europeu, pois os salários ficarão mais atraentes.

Durante o período de paralisação, o Corinthians perdeu um patrocinador, sofreu corte e/ou suspensão nas verbas proporcionadas pelos outros e não recebeu cotas de TVs referentes aos direitos de transmissão das partidas. Sem contar que na ausência dos jogos, não houve o dinheiro de bilheteria que ajuda no pagamento da dívida da Arena e nos custos de manutenção do estádio.

”Não só por causa da pandemia, mas o dólar estando a R$ 5,50, o euro a R$ 6, qualquer “timinho” da Europa, com todo respeito, paga um milhão de euros por ano, que são R$ 600 mil por mês no Brasil, é óbvio que o jogador se atenta a isso, porque são seres humanos, são atletas, mas são comerciantes. Jogador é o corpo dele, mas ele vai onde tem o dinheiro, que é uma coisa mais lógica. Acho que todo ser humano pensa muito nisso, além de morar na Europa, que diga-se de passagem, em muitos países, é melhor do que morar no Brasil, infelizmente, tem muito mais condições, então óbvio que fragiliza muito mais” argumentou o presidente do Timão.

Recentemente, o Monza, da Itália, fez uma proposta pelo lateral-esquerdo Carlos Augusto, mas os valores ainda não agradaram os dirigentes corintianos. No entanto, nos bastidores, admite-se a possibilidade de negociar jovens talentos do elenco na próxima janela. Além de Carlos, Mateus Vital, Lucas Piton, Bruno Méndez e Araos são nomes vistos com potencial para o exterior.