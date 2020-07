Acidente entre utilitário e caminhão deixa três mortos

Grave acidente na noite de quarta-feira (8) deixou três pessoas mortas na BR-262, em Bataguassu. Paulo Roberto Sidoski Junior, 28, e Selma Davi dos Santos, 48, seguiam numa Fiat Strada, quando colidiram contra o caminhão conduzido por Celso Elias Francisco, 55, que seguia sentido o Estado vizinho.

De acordo com o Jornal da Nova, os ocupantes do utilitário morreram no local do acidente. O veículo de carga caiu nas águas do rio. O motorista chegou a ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros, porém, não resistiu e morreu em seguida.

(Texto: João Fernandes)