UFMS faz parte das melhores universidades da América Latina

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) passou a fazer parte do ranking das melhores universidades da América Latina – Top América Latina, ficando na posição 126+ e alcançando a faixa geral entre 15.1 e 29.3. O novo acontecimento é um fato histórico para o Estado.

A Federal completou recentemente 41 anos de Federalização, um patrimônio para o Estado de Mato Grosso do Sul. E para comemorar, agora, se tornou uma das 61 universidades que entraram no levantamento da publicação britânicaTimes HigherEducation (THE).

Para ocupar a posição 126, foi considerado os mesmos critérios analisados no ranking mundial. Ensino (24), Internacionalização (25), Citações (25.8), Pesquisa (28.5), Citações (25.8) e Indústria/transferência do conhecimento (42.8). O ranking da América Latina também considera as características da região.

O Brasil possui sete instituições entre as dez melhores da região, sendo todas públicas. Segundo a THE, o Brasil também é mais uma vez o país mais representado no levantamento, com 61 instituições, seguido pelo Chile, com 30, e Colômbia, com 23.

Para o reitor Marcelo Turine, esse resultado mostra o investimento da Federal de Mato Grosso do Sul, nos setores de ensino, pesquisa, extensão, inovação e empreendedorismo. “O fomento à divulgação científica para disseminar o conhecimento produzido na Universidade é fundamental, com o crescimento expressivo do número de artigos na base Scopusde pesquisadores da UFMS”, disse.

“Desde 2017, a UFMS investiu mais de R$ 7 milhões em editais de fomento, com recursos próprios. Com esse esforço, os resultados aparecem”, enfatizou.

Este ano, o ranking incluiu 166 universidades de 13 países da América Latina e Caribe, acima das 150 instituições de 12 países listadas no ano passado. O resultado foi divulgado ontem (7).

Houve um crescimento das instituições brasileiras no ranking da América Latina, passando de 23 universidades em 2016 para 61, em 2020.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)

