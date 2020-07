TENET do Chistopher Nolan vai ser flop total ?

Filipe Gonçalves

No começo dessa crise já podíamos imaginar que as produções de Hollywood iriam parar. Os estúdios com franquias grandes e prontas para lançamento logo saíram em algumas plataformas de streaming, outras estão aguardando a reabertura dos cinemas em todo mundo,algumas produções como:007: Sem tempo para morrer, Um Lugar silencioso parte 2,velozes e furiosos 9 são alguns Blockbusters que dependem muito da exibição em outros países. A sequência Velozes e furiosos por exemplo em sua sexto volume fez um montante mundial de 778,7 milhões, na sétima 1,515 bilhões e na oitava 1,239 bilhões. Esses filmes dependendo muito de desempenho em sala de cinema em países específicos com Brasil,Portugal e Alemanha e claro a China.

Com o coronavírus temos os primeiros elefantes brancos deste ano, “Tenet” novo filme do diretor e roteirista Christopher Nolan ainda está com data de estréia incerta,no Brasil está marcado para 16 de julho e 13 de agosto nos EUA tudo por enquanto sujeito a mudanças. O filme é escrito e dirigido por Nolan, e claro mais uma dobradinha Warner e seu estúdio Syncopy, Com orçamento de 205 milhões iniciais. Promete ser uma daquelas obras colossais da década como o diretor vem entregando ao longo dos anos. Novamente temos aquele Plot girando em torno da relação do homem com o tempo e correm boatos pela internet que esse universo pode estar ligado ao Inception de 2010. O que deve ser um tanto complicado de casar bem, porque tínhamos um filme baseado em camadas de sonho e aqui o que tudo indica um homem atravessando o tempo em missões no tempo.

Em uma breve análise cega, somente com os boatos que temos na internet e os trailers lançado Tenet tem uma boa premissa.Assim como Inception – que é nosso material especulativo até então – parece sim estar em universos compartilhados pela semelhanças de ambientes e até mesmo esse enredo que amarra algum tipo de viagem no tempo.No site do Imdb na breve descrição encontramos a frase “o protagonista viaja por um mundo crepuscular de espionagem internacional em uma missão que se desdobra em algo além do tempo real” isso diz muito sobre esses mundos cooperando para criar talvez um elo explicando o tão polêmico fim de Inception e o pião que não cai do Cobb. Nessa pequena sinopse contida no site o termo “Estado Crepuscular” indica basicamente como pessoas são induzidas por aqueles sonhos que vimos, todo o processo é feito de maneira que a memória a ser inserida ou retirada não seja notada ou pareça artificial.

Tenet em uma tradução livre significa princípio.Levando em consideração que um filme para correr nas premiações do início do ano – o Oscar foi adiado para abril de 2021- um dos quesitos para estar concorrendo é que os filmes tem que ter sido exibidos no cinema pelo menos uma vez. Nos estados Unidos tem até esta data 3 milhões de casos do novo coronavírus e no Brasil 1,6 casos, o que deve acentuar nas semanas seguintes infelizmente com a flexibilização da reabertura dos comércios. No mundo pós pandemia que pode ser talvez daqui alguns anos – pensando da forma mais otimista possível com os dados que temos – os cinemas serão reabertos perto das premiações do ano que vêm. Na China, um dos mercados mais rentáveis para filmes mais comerciais como os do MCU por exemplo, e uma porrada de outros títulos que tem sua ascensão quando estreiam lá estão esperando a normalização.

As primeiras iniciativas pela volta do cinema são um grupo de empresas e profissionais de diferentes segmentos unidos pela vontade de exibir novamente seus filmes em salas de todo o Brasil estão organizando um evento denominado #juntospelocinema e são até agora os primeiros em falar na volta já seguindo as medidas de distanciamento e higiene necessária.

Cinéfilo,Podcaster, colaborador da TV O Estado e autor da coluna “Quentinhas do Cinema”