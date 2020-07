MS registra média de 100 novos casos de dengue por dia

Boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgado nesta quarta-feira (08), mostra que o Mato Grosso do Sul registrou cerca de 100 casos confirmados de dengue por dia, no período de uma semana. O levantamento foi feito entre 01 a 08 de julho. Ao todo são 33.858 casos confirmados em Mato Grosso do Sul.

A pesquisa é feita semanalmente. No comparativo do boletim divulgado na quarta-feira (01), que apontou 33.093 casos confirmados no Estado, com o boletim divulgado nesta quarta-feira (08), que figura em 33.858 casos confirmados, são 765 novos, ou seja, média de 100 por dia.

O número de casos notificados, ou seja, suspeitos da doença, também aumentou no mesmo período. Neste caso, o total era de 64.480, nos dados de 01 de julho, sendo 65.244, nos dados de 08, ou seja, aumento de 764 novos.

Em Dourados, o aumento no número de confirmados no mesmo período foi de 25, chegando a 1.166 no total. O aumento no número de notificados no mesmo período foi de 32, chegando a 2.108 no total.

Todos os 79 municípios da unidade da federação se encontram em nível de alta incidência da doença, assim considerado quando o número de casos supera 300 a cada 100 mil habitantes.

Dourados figura em 5° lugar entre os municípios de maior incidência da doença. No topo desta lista está Campo Grande, seguida de Três Lagoas, Ponta Porã e Amambai.

Foram 39 vítimas fatais da dengue em MS, até o momento neste ano. Destes casos, 2 são em Ponta Porã, 1 em Ivinhema, 4 em Corumbá, 7 ocorreram em Campo Grande, 3 em Dourados, 3 em Naviraí, 2 em Caarapó, 2 em Mundo Novo, 2 em Chapadão do Sul e Pedro Gomes, Costa Rica, Paranaíba, Cassilândia, São Gabriel do Oeste, Aquidauana, Bodoquena, Sidrolândia, Nova Andradina, Itaporã, Laguna Carapã, Itaquiraí e Sete Quedas.

(Texto:Ana Beatriz Rodrigues com Assessoria da SES/MS)