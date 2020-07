Enem 2020 será realizado em janeiro e fevereiro de 2021

A aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020 ganhou novas datas devido a pandemia do novo coronavírus (covid-19). O secretário-executivo do Ministério da Educação (MEC), Antonio Paulo Vogel, anunciou nesta quarta-feira (8) que a prova será realizada no começo de 2021.

As provas impressas serão aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021, enquanto a versão digital está marcada para 31 de janeiro e 7 de fevereiro. A reaplicação do Enem será nos dias 24 e 25 de fevereiro, com resultados a partir de 29 de março.

A discussão ganhou força nos últimos meses. Em maio, o então ministro da Educação, Abraham Weintraub, admitiu a possibilidade de adiar a realização do exame. A pressão chegou ao Congresso Nacional, que aprovou o adiamento em projeto no Senado.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Agência Brasil)

Veja também: TV Reme completa um mês transmitindo aulas à distância