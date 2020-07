Droga levada de barco no rio Paraná é apreendida por PM

Oficiais da Marinha do Paraguai e da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas), apreenderam na tarde desta terça-feira (7) uma grande quantidade de maconha que estava sendo transportada em barcos através do rio Paraná em um trecho compartilhado com o Brasil e em Salto del Guairá, próximo a Mundo Novo.

Os agentes localizaram a carga que estava sendo trazida da mata e colocada na margem paraguaia do rio e depois transportada para o lado brasileiro por pequenas embarcações.

Conforme foi apurado foram apreendidos diversos fardos de maconha picada e centenas de tabletes da droga.

Ao menos 170 quilos de maconha foram encontrados, mas os traficantes conseguiram fugir levando outra quantidade de maconha.

(Texto:Ana Beatriz Rodrigues com informações do Dourados News)