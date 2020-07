Dólar fecha abaixo de R$ 5,35 e Índice beira 100 mil pontos

O principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, quase atingiu 100 mil pontos nesta quarta-feira (8), fechando em alta de mais de 2%. Em contrapartida, o dólar à vista caiu 0,71%, beirando o patamar de R$ 5,35.

O fluxo cambial ao Brasil segue negativo, o que gera ainda mais pressão sobre o dólar. O saldo entre entradas e saídas de dólares pelo câmbio contratado ficou negativo em 398 milhões nos primeiros três dias de julho. Em junho, o saldo foi deficitário em 2,885 bilhões de dólares, elevando o rombo no ano a 12,935 bilhões de dólares.

A moeda norte-americana à vista caiu 0,71%, sendo cotado a R$ 5,3473. A divisa abriu em queda de cerca de 0,6%, zerou o movimento, foi à máxima do dia ao subir 0,17% e tornou a cair até a mínima do dia (queda de 1,24%) antes de desacelerar as perdas, mas ainda conseguir encerrar em baixa.

O Ibovespa marcou 99.769,88 pontos no final do pregão, elevação de 2,05%. No melhor momento, chegou a 99.972,78 pontos.

A última vez que superou os 100 mil pontos foi em 6 de março, antes do agravamento da epidemia do coronavírus no país. O volume financeiro no pregão somou R$ 26,3 bilhões.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Reuters)

Veja também: Moderna relata avanços em vacina contra covid-19