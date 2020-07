Contrabandista morre após capotar carro com cigarros

Durante tentativa de fuga, um homem de 25 anos morreu após se envolver em acidente, nesta quarta-feira (08), na rodovia MS-164, região de Ponta Porã.

O jovem desobedeceu ordem de parada dada por policias militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) e acabou perdendo o controle da direção do veículo que conduzia 10 quilômetros à frente.

Testemunhas encontram o condutor desacordado e fora do veículo. Quando o Corpo de Bombeiros de Maracaju chegaram foi constatado o óbito.

Uma segunda equipe do DOF localizou o veículo Fiat Palio Weekend capotado em uma plantação de milho. O condutor, de 27 anos, foi localizado com o apoio de uma equipe da Polícia Militar Rodoviária.

O homem disse que foi contratado para pegar os cigarros em Ponta Porã e entregá-los em Campo Grande (MS). A viatura Guincho do DOF foi acionada para rebocar os veículos.

Os dois carros apreendidos estavam carregados com 1.750 pacotes de cigarros, cada um. O Fiat Palio foi entregue na Polícia Federal de Dourados e, o Chevrolet Onix, com o condutor do Palio, na Defron para posterior entrega na Receita Federal de Ponta Porã.

(Texto: Inez Nazira com informações do Dourados News)