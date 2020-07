OMS: Pandemia está acelerando e ainda não atingimos o pico

Nesta terça-feira (07), durante uma entrevista, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, diz estar preocupado com o avanço da pandemia e por continuar acelerando no mundo todo.

“O surto está acelerando e nós claramente ainda não atingimos o pico da pandemia”, disse o diretor.

Ghebreyesus comentou que já houve até agora 11,4 milhões de casos reportados da doença, com mais de 535 mil mortes. Ele destacou que levou 12 semanas para que o mundo atingisse a marca de 400 mil casos no início do problema. Agora, apenas no último fim de semana foram registrados mais de 400 mil novos casos da covid-19, comparou.

O diretor-geral comentou que o número de mortes parece ter perdido fôlego e dado sinais de estabilização global. Segundo ele, alguns países “têm feito progresso significativo em reduzir o número de mortes, enquanto em outras nações as mortes continuam a subir”. Ele lembrou que houve progresso em nações que implementaram medidas direcionadas para os grupos mais vulneráveis.

Na coletiva, o diretor-geral ainda insistiu na necessidade de que exista união nacional e solidariedade global na luta contra a doença.

(Texto: Inez Nazira com informações do Notícias ao Minuto)