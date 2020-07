Nico López tem números históricos pelo Internacional

O Internacional sempre teve jogadores estrangeiros que brilharam na artilharia durante os anos e o atacante Nico López aparece entre os cinco maiores artilheiros da história do Colorado. Com 40 gols, o camisa 7 passou três temporadas e meia no Inter, entre o final de 2016 até o meio de 2019, atuando por 177 partidas oficiais.

O primeiro da lista é o argentino José Villalba, que marcou 145 gols entre os anos de 1941 e 1944 na primeira passagem e 1946 a 1949 na segunda passagem, somando quase 10 anos pelo Colorado. O segundo é D’Alessandro, somando 95 gols, em 484 partidas. No Inter desde 2008, o argentino teve sua primeira passagem até 2016 e depois retornou ao clube gaúcho em 2017.

O terceiro da lista é o uruguaio Rubén Paz, que atuou pelo Internacional entre 1982 a 1986, jogou 245 partidas e balançou as redes 69 vezes. O quarto da lista é o também uruguaio Nico López, com 40 gols marcados, mas foi o artilheiro que menos esteve em campo comparado aos demais estrangeiros. O uruguaio ainda tem o diferencial de ter feito apenas 3 gols de pênalti, tendo sido os outros com bola rolando.

(Texto:Ana Beatriz Rodrigues com informações do IstoÈ)