Dólar fecha em alta de 0,63% e caminha para R$ 5,40

O principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, fechou em queda de 1,19% nesta terça-feira (7), após começar a semana recuperando níveis do começo de março. Em contrapartida, o dólar encerrou a sessão em alta de 0,63%, sendo cotado acima de R$ 5,35.

O Ibovespa caiu 1,19%, a 97.761,04 pontos. O volume financeiro no pregão somou R$ 25,4 bilhões.

Na véspera, o Índice fechou em alta de mais de 2% e no maior patamar em quatro meses, em meio a perspectivas positivas de recuperação econômica pós-covid-19.

A moeda norte-americana teve uma sessão de grande volatilidade em meio a um dia de cautela tanto no mercado externo, quanto no doméstico. O dólar à vista subiu 0,63%, a R$ 5,3856 na venda. Na B3, o dólar futuro tinha valorização de 0,47%, a R$ 5,3900, às 17h07min.

O dólar à vista abriu em alta e bateu logo no começo dos negócios a máxima do dia —de R$ 5,4027, ganho de 0,95%. Mas já na sequência passou a perder fôlego, virou para queda após as 10h até atingir a mínima da sessão (R$ 5,2895 reais, recuo de 1,17%).

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Reuters)

